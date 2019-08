Pred počivališčem Risnik zagorelo osebno vozilo

Pred počivališčem Risnik v občini Hrpelje - Kozina je ob 20.05 uri zagorelo osebno vozilo. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija so kraj dogodka zavarovali in razsvetljevali ter omejili požar na motorni del vozila in ga nato dokončno pogasili. Z vpojnimi sredstvi so posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč delavcem Darsa s spiranjem cestišča, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

Zaradi gorečega vozila je bil zaprt vozni pas na primorski avtocesti, nastala je več kilometrov dolga kolona.