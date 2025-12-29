Naslovnica
Črna kronika

Pred policisti peš zbežal na avtocesto, kjer je umrl

Drnovo, 29. 12. 2025 12.03 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
T.H.
Dolenjska avtocesta (slika je simbolična).

Policija je sporočila več podrobnosti o hudi prometni nesreči, ki se je na božični dan zgodila na dolenjski avtocesti. Umrli 34-letni srbski državljan, v katerega je trčila 76-letna voznica, ko je pri uvozu na Drnovem nenadoma stekel na vozišče, je bežal pred policisti.

Iz Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so 25. decembra okoli 15.30 policisti na izvozu na počivališče v Drnovem ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda Octavia bosanskih registrskih oznak. Po ustavitvi vozila pa je voznik peš pobegnil na avtocesto.

Tam je vanj trčila 76-letna voznica, ki je pravilno pripeljala po cesti. 34-letni moški iz Srbije je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Preberi še 34-letnik stekel na avtocesto, vanj trčila 76-letna voznica

Policisti so ugotovili, da je v vozilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Enega tujca je prevažal v prtljažniku vozila. Tujci so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Vse okoliščine nesreče in nedovoljenega prehoda državne meje policisti še preiskujejo, še dodajajo na novomeški PU.

avtocesta nesreča drnovo srbski državljan

