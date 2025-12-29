Pred policisti peš zbežal na avtocesto, kjer je umrl

Iz Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so 25. decembra okoli 15.30 policisti na izvozu na počivališče v Drnovem ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda Octavia bosanskih registrskih oznak. Po ustavitvi vozila pa je voznik peš pobegnil na avtocesto.

Tam je vanj trčila 76-letna voznica, ki je pravilno pripeljala po cesti. 34-letni moški iz Srbije je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.