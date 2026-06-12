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Črna kronika

Pred predorom trčila voznica in motorist, slednji na kraju umrl

Nova Gorica, 12. 06. 2026 14.40 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Razbito steklo na cesti

Na glavni cesti med Rožno Dolino in Novo Gorico se je pred predorom Panovec zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Trčila sta voznica osebnega vozila iz Bolgarije in slovenski motorist, slednji je zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic prometne nesreče je cesta na tem območju zaprta.

Malo pred 13. uro sta na cesti med Rožno Dolino in Novo Gorico, takoj izven predora Panovec, trčila voznica osebnega vozila iz Bolgarije in slovenski motorist. Po trčenju je motorist zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

O prometni nesreči s smrtnim izidom sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo, na kraju tragične nesreče so posredovale tudi druge pristojne službe.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic prometne nesreče je cesta Nova Gorica–Rožna Dolina pri predoru Panovec zaprta za ves promet.

Vključno z današnjo prometno nesrečo je na cestah Severne Primorske v letu 2026 v treh prometnih nesrečah umrlo pet oseb.

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