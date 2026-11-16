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Črna kronika

Pred razjarjenim ovnom zbežala na drevo: dve uri ju je oblegal pod Tolstim vrhom

Kranj, 16. 11. 2026 16.47 pred 32 minutami 1 min branja 7

Avtor:
K.H.
Oven

Kar se je sprva zdelo kot potegavščina, se je izkazalo za povsem resnično reševalno intervencijo. Kranjski gorski reševalci so posredovali pod Tolstim vrhom, kjer sta se planinca znašla v nenavadni zagati. Pot na vrh jima je namreč prekrižal razjarjen oven, pred katerim sta zbežala na drevo.

Iz Gorske reševalne službe (GRS) Kranj so sporočili, da so danes posredovali v izjemno nenavadni intervenciji, za katero so sprva mislili, da je šala. Poklicala sta jih planinca, ki sta med vzponom proti Tolstemu vrhu naletela na izjemno napadalnega ovna. Žival jima ni dovolila nadaljevati poti.

"Rogovilež je bil tak alfa samec, da sta mu morala planinca pobegniti na drevo," so hudomušno zapisali kranjski gorski reševalci ob eni bolj nenavadnih intervencij letošnjega leta.

Kot so zapisali reševalci, oven tudi po tem, ko sta splezala na drevo, ni odnehal. Še naprej se je zaletaval v drevo in vztrajno oblegal svoja "ujetnika". Bil je tako vztrajen, da naj bi si pri tem celo odlomil del roga.

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Nenavadno obleganje je trajalo približno dve uri. Šele ko je živali nekoliko popustila zbranost, sta se planinca lahko spustila na tla in se med drevesi previdno umaknila na varno.

Ko so gorski reševalci prispeli do njiju, nevarnosti ni bilo več. Planinca so nato s terenskim vozilom prepeljali v dolino, intervencija pa se je končala brez poškodb.

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KOMENTARJI7

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16. 11. 2026 17.35
2 leti nazaj otok krk in jezero ponikve. Sva se z drago spustila s kolesi na prepovedano območje, dol so pa naju pričakali biki ( bele barve z ogromnimi rogovi) in se zapodili v naju. Tekla sva v gozd in grabil sem vse kar je prišlo pod roke, če bi se bilo potrebno braniti. Najhuje je pa to, da ne upaš poklicati na pomoč, ker si v prekršku. Danes se hvala bogu lahko vsemu skupaj samo smejim 😂.
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0 0
txoxnxy
16. 11. 2026 17.31
Letos je suša zelo prizadela pašnike , in povsem upravičeno je oven zaščitil svoj pašnik pred mesnimi vegani ki se hodijo past na planinske pašnike .
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+1
1 0
golobove drobtinice
16. 11. 2026 17.30
Lomilec kosti. Kaj sta mu v zelje hodila?
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0 0
cekinar
16. 11. 2026 17.23
Ta dva planinca bosta namesto v planine zdaj hodila v Baskonijo ,Bilbao,San Sebastian pa tam okrog...mogoče ju tam naloži kak tono in pol težak bik.
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+2
2 0
proofreader
16. 11. 2026 17.19
Zanimivo. Lahko bi par ovnov angažirali tudi na meji.
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+6
6 0
Jani.
16. 11. 2026 17.17
Hahahaha ma, če te nalaufa te zbije,ko kegl😵‍💫😄
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+4
4 0
Aijn Prenn
16. 11. 2026 17.30
Ampak dobesedno tako. :-))
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0 0
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