Pred razjarjenim ovnom zbežala na drevo: dve uri ju je oblegal pod Tolstim vrhom

Iz Gorske reševalne službe (GRS) Kranj so sporočili, da so danes posredovali v izjemno nenavadni intervenciji, za katero so sprva mislili, da je šala. Poklicala sta jih planinca, ki sta med vzponom proti Tolstemu vrhu naletela na izjemno napadalnega ovna. Žival jima ni dovolila nadaljevati poti.

"Rogovilež je bil tak alfa samec, da sta mu morala planinca pobegniti na drevo," so hudomušno zapisali kranjski gorski reševalci ob eni bolj nenavadnih intervencij letošnjega leta.

Kot so zapisali reševalci, oven tudi po tem, ko sta splezala na drevo, ni odnehal. Še naprej se je zaletaval v drevo in vztrajno oblegal svoja "ujetnika". Bil je tako vztrajen, da naj bi si pri tem celo odlomil del roga.