Črna kronika

Pred ropom na železniški postaji streljal, nato pobegnil

Radovljica, 07. 05. 2026 13.22 pred 49 minutami 1 min branja 14

Avtor:
N.L.
Policija

Radovljiški policisti so bili v ponedeljek malo pred 13. uro obveščeni o poskusu ropa s strelnim orožjem na železniški postaji v Lescah. Storilec je na kraju tudi streljal, nato pa pobegnil.

V streljanju ni bil nihče poškodovan, policisti pa so takoj pričeli z iskanjem storilca. Izsledili so ga na območju Radovljice. "Storilec je ob izsleditvi pričel z begom pred policisti, vendar so ga policisti dohiteli in prijeli," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Osumljenca so pridržali, policisti pa so zbrali tudi vsa potrebna obvestila in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki je po zaslišanju zoper osumljenega odredil pripor.

"Z zbiranjem obvestil policisti nadaljujejo. O vseh dodatno zbranih obvestilih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo v Kranju," so še dodali.

streljanje Lesce poskus ropa policija

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LevoDesniPles
07. 05. 2026 14.11
lol bruslska svoboda pa to.. madžari nam bodo še kako hvaležni XD
Odgovori
0 0
Naiskreni
07. 05. 2026 14.01
gorenjić pucao u praznu..eh navadn. na dolenjskem je cudno, ce ni vsak dan rafala, tu en pok pa cel haloo.. 🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
IKOSS
07. 05. 2026 13.58
Vedno znava incidenti, ki nesporno kažejo v kašnih situacijah se posameznik lahko znajde. In vendar nekateri vehementno trdijo, da potrebe po sposobnosti učinkovite samoobrambe ni in celo podpirajo sistemsko omejevanje le te.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
07. 05. 2026 13.57
A še kdaj ropar ni bil oborožen! Logično da bo streljal v zrak k zagusti, panika pa to..., idealno za pobeg.
Odgovori
+3
3 0
Vzorčen primer
07. 05. 2026 13.56
Ni to nič. Policija deluje zakonito in zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Govorim s prve roke.
Odgovori
+1
1 0
Oblastljudstvu
07. 05. 2026 13.53
Ime in priimek? Da vidimo junaka
Odgovori
+7
9 2
Colgate
07. 05. 2026 13.52
spet slovenski državljan?
Odgovori
+6
7 1
veneti
07. 05. 2026 13.52
lepo da zbirajo obvestila policija. Problem je da če je tujec, pa ne rečem da jeta tujec, se niti ne poda opisa človeka, ker bog ne daj da Slovenija zve kaj so naredili z državo. Če je pa Slovenec pa toliko da še naslova in telefonske ne objavijo. Na bruhanje mi gre ta država.
Odgovori
+7
8 1
ActiveS
07. 05. 2026 13.58
Dobrodošel v EU - dobrodošel v drugi Švici
Odgovori
0 0
Naiskreni
07. 05. 2026 14.03
zato pa jemljes drzavonresno, kot ona nas... na dalec. ne prijavljas dohodkov, cinvec crnega denarja, delati na fus.. ko nas bo dovolj, bo crknilo. 🤷
Odgovori
-1
0 1
nelevnedesen
07. 05. 2026 14.12
Sociale se pa ne braniš? Brezplačno šolstvo verjamem da nisi veliko uporabljal
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
07. 05. 2026 13.50
Narkos
Odgovori
+3
4 1
oježeš
07. 05. 2026 13.48
Ta bo kmalu spodoben poslanec.
Odgovori
+1
2 1
bohinj je zakon
07. 05. 2026 13.42
Srečo je imel. Policisti ga niso sesuli. Tik pred tem je streljal ....torej imel je orožje v žepu.
Odgovori
+5
5 0
revček
07. 05. 2026 13.35
Stevanović si ti?
Odgovori
-4
4 8
jjjjjj
07. 05. 2026 14.02
Ali ni Stevanović iz Kranja?
Odgovori
0 0
