Pred ropom na železniški postaji streljal, nato pobegnil

V streljanju ni bil nihče poškodovan, policisti pa so takoj pričeli z iskanjem storilca. Izsledili so ga na območju Radovljice. "Storilec je ob izsleditvi pričel z begom pred policisti, vendar so ga policisti dohiteli in prijeli," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Osumljenca so pridržali, policisti pa so zbrali tudi vsa potrebna obvestila in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki je po zaslišanju zoper osumljenega odredil pripor.

"Z zbiranjem obvestil policisti nadaljujejo. O vseh dodatno zbranih obvestilih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo v Kranju," so še dodali.