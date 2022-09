Pred šolo odložila otroka in pijana nadaljevala z vožnjo

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so jo policisti pridržali, sledi še obdolžilni predlog. Za storjeni prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija izrek 18. kazenskih točk. Ker voznica v postopku ni upoštevala ukazov policistov in se je do njiju nedostojno vedla, so ji izrekli še dobrih 750 evrov globe, so še sporočili s PU Celje.