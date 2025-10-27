Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Pred športno dvorano Brežice pretepli moškega, storilce še iščejo

Brežice, 27. 10. 2025 10.08 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

V noči iz sobote na nedeljo so za zdaj še neznani storilci pred športno dvorano v Brežicah pretepli moškega. Na Policiji so dogodek potrdili in pojasnili, da storilce še iščejo.

V zgodnjih nedeljskih jutranjih urah se je pred športno dvorano v Brežicah zgodil incident, v katerem je bila poškodovana ena oseba, so nam potrdili na PU Novo mesto. 

Neznani storilci so pretepli moškega, ki je bil kasneje zaradi poškodb obravnavan v brežiški bolnišnici. Po navedbah policistov je moški utrpel lažje poškodbe in so ga že odpustili v domačo oskrbo.

Napadalce Policija še išče. 

V športni dvorani Brežice je sicer v soboto zvečer, kot je razvidno iz napovednika dogodkov, potekala Hallowen zabava. 

pretep brežice
Naslednji članek

Neznanec v Mariboru z eksplozivom nad radar

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306