Pred športno dvorano Brežice pretepli moškega, storilce še iščejo

V zgodnjih nedeljskih jutranjih urah se je pred športno dvorano v Brežicah zgodil incident, v katerem je bila poškodovana ena oseba, so nam potrdili na PU Novo mesto.

Neznani storilci so pretepli moškega, ki je bil kasneje zaradi poškodb obravnavan v brežiški bolnišnici. Po navedbah policistov je moški utrpel lažje poškodbe in so ga že odpustili v domačo oskrbo.

Napadalce Policija še išče.

V športni dvorani Brežice je sicer v soboto zvečer, kot je razvidno iz napovednika dogodkov, potekala Hallowen zabava.