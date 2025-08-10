Svetli način
Črna kronika

Pred stanovanjsko hišo v Ljubljani eksplodiral plinski žar

10. 08. 2025

M.P.
17

Ljubljanski policisti so v soboto odhiteli na Vič, kjer je popoldne odjeknila manjša eksplozija. Po prihodu na kraj so ugotovili, da je občan uporabljal plinski žar, ko je iz njega začel uhajati plin, nato pa je počilo. Nastalo je za 10.000 evrov materialne škode, ena oseba pa se je v dogodku lažje poškodovala.

Žar
Žar FOTO: Shutterstock

Na območju Viča je v soboto okoli 13. ure odjeknila manjša eksplozija. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je občan pred stanovanjsko hišo uporabljal plinski žar, ko je začel uhajati plin.

V eksploziji je nastala materialna škoda v višini okoli 10.000 evrov. Po do zdaj znanih podatkih je bila ena oseba tudi lažje telesno poškodovana.

Pristojni sumijo, da je do eksplozije prišlo zaradi tehnične napake. Z ogledom kraja so policisti zavarovali sledi, ki jih bodo nato pregledali. V povezavi z dogodkom sicer še zbirajo obvestila in bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo.

policija ljubljana plin žar eksplozija
Voznica izsilila prednost motoristu, ta na kraju umrl

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mukec
10. 08. 2025 10.38
Nč ne bo s čevapi 😐
ODGOVORI
0 0
seter73
10. 08. 2025 10.35
+1
zdaj bodo policaji naredili celo zgodbo pa evakuirali pol viča, tukaj bo pa zgodba se cel teden. Na drugi strani pa inženirji v Dobruski vasi v soboto zvecer pecejo pujsa in veselo streljajo v zrak.., tudi po AC se ni mimo pripeljal policaj.., ocitno jim je zmanjkalo planic
ODGOVORI
1 0
Primož Rus
10. 08. 2025 10.33
+1
tudi meni se je zgodilo,da sem napačno pritrdil nastavek s plastično cevjo za plin in ga odprl in je začelo mal puščat......KER SEM IMEL UŠESA IN ZASLIŠAL TA "pssssss",nato sem NAPAKO POPRAVIL.....nekateri pač delajo po svoje BREZ PAMETI.....
ODGOVORI
1 0
proofreader
10. 08. 2025 10.33
+1
10.000 evrov škode?
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
10. 08. 2025 10.32
+0
Zakaj se pa nore sedmerice ne sme komentirati! Smo skupaj z ZDA zmetali v to ubogo skorumpirano Ukrajino že 400 milijard $$$, oni pa še vedno izgubljajo ozemlje! tako kot mi milijarde $$$!
ODGOVORI
1 1
Monster_cat
10. 08. 2025 10.34
+2
Zarad teaga ker se medijske hise tudi placuje iz tega zneska za kao "korektno"pisanje o situaciji. Javna skrivnost pa to.
ODGOVORI
2 0
M_teoretik
10. 08. 2025 10.30
+2
Tako zapečenih čevapov ne bodo več imel!?
ODGOVORI
2 0
Midelamodrugace
10. 08. 2025 10.28
+1
Kitajci ?
ODGOVORI
1 0
Artechh
10. 08. 2025 10.26
+9
meso na plinu peceno se niti primerjat ne more s tistim nad ogljem, to je cist druga kategorija.... ne zastopim tega plina res ne
ODGOVORI
9 0
Sixten Malmerfelt
10. 08. 2025 10.23
+4
Lohk, da je pozabil zapret plin.
ODGOVORI
4 0
Rožle Patriot
10. 08. 2025 10.22
+0
A nimajo nosa nekateri ??? Ko zavohaš, da uhaja plin, zapreš plinsko jeklenko in tako ne pride do eksplozije, ker plin več ne uhaja ... evo, simpl kot ričet !!!
ODGOVORI
2 2
galeon
10. 08. 2025 10.27
+3
Tvoja kisla pamet ne predvidi, da lahko pihlja veter in odnaša vonj stran od nosu. Ma ja to je zate že znanost.
ODGOVORI
3 0
proofreader
10. 08. 2025 10.21
+2
To je imel v zaprti omarici ali kako je prišlo do take koncentracije plina?
ODGOVORI
2 0
flojdi
10. 08. 2025 10.14
+2
.zanima me kaksna tehnicna napaka je to bila
ODGOVORI
2 0
bandit1
10. 08. 2025 10.21
+4
Kakšen žar za 10 000 jurjev?
ODGOVORI
4 0
Stojadina-sportiva
10. 08. 2025 10.29
+1
Tak ko sam speče, pa še poje namesto tebe 😅
ODGOVORI
1 0
seter73
10. 08. 2025 10.36
verjetno je sla se kaksna šipa..itd da je toliko skode
ODGOVORI
0 0
