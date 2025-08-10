Pred stanovanjsko hišo v Ljubljani eksplodiral plinski žar

Na območju Viča je v soboto okoli 13. ure odjeknila manjša eksplozija. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je občan pred stanovanjsko hišo uporabljal plinski žar, ko je začel uhajati plin.

V eksploziji je nastala materialna škoda v višini okoli 10.000 evrov. Po do zdaj znanih podatkih je bila ena oseba tudi lažje telesno poškodovana.

Pristojni sumijo, da je do eksplozije prišlo zaradi tehnične napake. Z ogledom kraja so policisti zavarovali sledi, ki jih bodo nato pregledali. V povezavi z dogodkom sicer še zbirajo obvestila in bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo.