Pred trčenjem v parkirane avtomobile 67-letnik bežal s kraja druge nesreče

Hrvaška policija je zoper 67-letnega Boška Dimitrijevića uvedla prekrškovni in kazenski postopek zaradi povzročitve hude prometne nesreče v Zagrebu in nepremišljene vožnje. Kot so navedli, je moški v parkirane avtomobile, kot kaže, trčil med begom s kraja druge, manjše nesreče. Po poročanju hrvaških medijev je trčil v avtomobil znamke Mini Cooper, ki je stal na semaforju, nato pa stopil na plin in pobegnil.

Med begom je v naseljenem območju mesta vozil 50 km/h hitreje od predpisane hitrosti, posledično pa je izgubil nadzor nad vozilom. Trčil je v osem parkiranih avtomobilov in pristal na strehi, pri tem pa je ogrozil tudi druge udeležence v prometu.