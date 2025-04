Pred usodnim padcem v globel ga je skušal rešiti prijatelj

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče ugotovili, "da sta se na razgledni točki nad reko Sočo v bližini nahajala znanca (stara 35 in 29 let), oba z območja Občine Kobarid. Sedela sta na varovalni ograji. Eden od njiju je na omenjeni ograji izgubil ravnotežje, se nagnil naprej in sestopil na tla. V določenem trenutku je 35-letniku na mokri travi zdrsnilo, njegov prijatelj pa ga je nato skušal rešiti iz nevarne situacije oz. preprečiti njegov padec v globel ter ga povleči nazaj na parkirišče, vendar mu ga ni uspelo obdržati. 35-letnik je posledično omagal ter padel preko stene v globino 15 metrov, nato pa je padel še po brežini 100 do 150 metrov naprej proti soteski Soče, kjer je ostal na melišču," so dan po nesreči sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.