Pred usposabljanjem umrl pripadnik Slovenske vojske

41-letni pripadnik je zjutraj, pred začetkom usposabljanja v učilnici, nadrejenemu javil, da se slabo počuti. Kmalu zatem je potreboval postopke oživljanja, ki so jih sodelavci izvajali do prihoda reševalcev, so sporočili z Mors. Civilna reševalna služba je prevzela oživljanje, ki je bilo žal neuspešno. Slovenska vojska je o dogodku že obvestila svojce preminulega in jim izrekla sožalje.