Pred vhodom v blok ji je z vratu strgal verižico, zdaj je v priporu

Pred preiskovalno sodnico so policisti danes na zaslišanje pripeljali 28-letnika, ki je osumljen, da je konec julija na območju Ljubljane v bližini vhoda v stanovanjski blok oškodovanki z vratu strgal verižico. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so policisti identiteto osumljenca uspeli ugotoviti s kriminalistično preiskavo, nato pa so ga včeraj aretirali. Osumljeni, ki mu je preiskovalna sodnica po zaslišanju odredila pripor, je bil sicer v preteklosti že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja.

28-letnika policisti sumijo še več podobnih kaznivih dejanj na območju Ljubljane, kjer so žrtve večinoma starejše občanke, zato s preiskavo nadaljujejo. Hkrati vse občane pozivajo, da o morebitnih do sedaj neprijavljenih primerih obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko enoto.

Pred drznimi tatvinami na ulicah pa lahko največ naredimo s samozaščito. Policisti zato svetujejo, da torbico s seboj vzamete le, če je to nujno potrebno. Če se zanjo odločite, v njej ne nosite vrednih stvari in bodite pripravljeni, da jo spustite iz rok, če vas kdo napade."Vaše zdravje je več vredno od še tako polne torbice," pojasnjujejo. Policisti tudi poudarjajo, da je dobro razmisliti o načinu nošenja torbice. Primerneje jo je namreč nositi spredaj ob telesu, na kolesu pa jo voziti v sprednji košari. Prav tako naj bo v torbici le nujna količina denarja. Kreditne kartice in dokumente, ki jih ne potrebujete, raje pustite doma na varnem.



Prav tako policisti svetujejo, da dobro premislite o odločitvi za odvrnitev napada nase. Za samoobrambo lahko pri sebi nosite električni paralizator ali plinski razpršilec, mlajši pa se lahko vpišete tudi v tečaj samoobrambe. Prav tako ne razkazujte nakita in drugih dragocenosti.

Sicer policisti svetujejo še, da vedno hodite v smeri, ki je nasprotna prometu, da se vam sumljivo vozilo ne more približati od zadaj in da ga pravočasno opazite. Sami ne hodite po temnih in praznih ulicah in prehodih, pomoči se raje dogovorite za prevoz ali spremstvo ali najemite taksi. Če mislite, da vam sledijo, takoj pojdite med ljudi ali v stanovanjsko hišo, kjer lahko pričakujete pomoč, in takoj pokličite policijo.