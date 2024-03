Policisti zasegli moped, ki je bil predelan za divjanje s 100 kilometri na uro

V poostrenem nadzoru so policisti Policijske uprave Maribor štirim voznikom zaradi ugotovljenih prekrškov zasegli vozila. Eden od njih je moped s konstrukcijsko dovoljeno hitrostjo do 45 kilometrov na uro vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, trije pa so v cestnem prometu vozili predelane mopede, ki so dosegali višjo hitrost od predpisane konstrukcijsko določene hitrosti, so sporočili s PU Maribor.