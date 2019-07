Preden je ustrelil socialno delavko je grozil zaposlenim na sodišču

"Steci po prvo pomoč," so kričali delavci, vratar pa je stekel, ne da bi sploh vedel, kaj se je zgodilo. V tej paniki je storilec odšel iz zgradbe, na cesti odvrgel torbico, sedel na kolo in se odpeljal. Motiv zločina zaenkrat še ni znan, domnevno pa naj bi storilec včeraj obiskal zemljiškoknjižni oddelek v Đakovem in tam grozil zaposlenim. Po poročanju časnika, bi storilec moral naslediti neko nepremičnino, vendar mu je na zemljiškoknjižnem oddelku sodišča niso želeli vpisati zaradi njegove poslovne nesposobnosti. Napotili so ga na CSD, saj so se bali, da se bo vrnil k njim, naj bi povedal nek vir.

Na dan pa prihajajo podrobnosti včerajšnjega dogodka. Po poročanju Večernjega lista, je 61-letnik včeraj okoli 12.15, tako kot skoraj vsak dan, vstopil v poslopje CSD. Pozdravil je varnostnika in vstopil v tretjo sobo za varnostnikom. Tam ga je pričakala socialna delavka, ki ga je dobro poznala, saj je bila njegova skrbnica. Storilec je izvlekel pištolo in ustrelil. 51-letnica je bila na mestu mrtva. Ko je zaslišal strel, je na hodnik pritekel 35-letni pravnik. Takoj ko ga je storilec zagledal, je pištolo uperil tudi vanj in ustrelil. Tudi pravnik je padel na tla, vendar je še kazal znake življenja.

Na Hrvaškem pa to ni prvi primer napada na socialnega delavca. V Splitu je tako moški, ki ni bil zadovoljen z zneskom socialne pomoči z nožem ubil socialnega delavca. Januarja letos je v Međimurju ženska z nožem napadla socialno delavko, ki ji je uspelo uiti v avtomobil. CSD ji je odvzel otroke, za žensko pa to ni bil prvi napad. Podivjan družinski nasilnež je napadel socialno delavko, ki ga je prosila naj odide iz njene pisarne, ker je soprogi nenehno skakal v besedo. Spet nek drug moški pa je socialno delavko napadel v tramvaju in jo začel dušiti. Bil je na terapiji, vendar jo je vztrajno zavračal in ni dopustil, da bi njegova žena postala njegova skrbnica. Poslali so ga na prisilno zdravljenje.

Direktor varnostne službe Securitas, Šimun Buzov, je povedal, da so v 12 letih imeli že veliko incidentov, kljub vsemu pa ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo. "Naš varnostnik je delal kot vsak dan. Storilec je velikokrat prihajal, nekajkrat na teden, tudi včeraj je govoril z njim. Šel je k socialni delavki. Ko se je zgodil incident, je odšel in se oglasil pri njemu. Vratar je stekel po pomoč, storilec oa je medtem odšel." Kot je še dodal, vratar strelov ni slišal. Na vprašanje, kako je lahko storilec na CSD prinesel orožje, pa je odgovoril, da vratar ne pregleduje nikogar.

Prebivalci Đakova so v šoku, o storilcu pa so povedali, da ima dva zunajzakonska otroka, ki pa sta že polnoletna. "Imel je kratke živce. Oseba, ki hitro reagira, in to se ni zgodilo samo enkrat. Zadnje čase sem ga videl, kako po Đakovem zbira steklenice in jih odnaša na odkup," je povedal znanec storilca. O socialni delavki, ki je umrla pod streli 61-letnika, pa imajo ljudje le besede hvale."Bila je zelo razumna, kar koli si jo vprašal, ti je pomagala," je povedala gospa, ki tudi obiskuje CSD.

Resorna ministrica Nada Murganić je pojasnila, da je storilec že dve leti prihajal na CSD, umorjena pa mu je z nadčloveškimi napori poskušala pomagati. "Kaj se dogaja, da prav tisti, ki najbolj pomagajo našim prebivalcem nedolžni nastradajo, in to na svojem delovnem mestu? Skoraj vsak dan prejemamo obvestila o grožnjah socialnim delavcem," je povedala.

Policija je sicer sinoči sporočila, da so storilca našli in prijeli pri uvozu na avtocesto, iz preventivnih razlogov pa naj bi uporabili prisilna sredstva. Storilec se ni upiral, policisti pa so pri njem našli tudi strelno orožje. Policisti danes nadaljujejo z ogledom kraja, kjer so osumljenca prijeli.