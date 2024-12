Predrla pnevmatiko, nato pa ponudila pomoč in okradla voznico

Radovljiške policiste so v nedeljo nekaj po 17.30 obvestili o roparski tatvini. Žrtev je bila voznica, storilca pa sta se poslužila stare prevare.

Na bencinskem servisu sta oškodovanki prebodla zadnjo pnevmatiko, nato pa peljala za njo. Ko je po nekaj kilometrih vožnje ugotovila, da je pnevmatika izpraznjena, sta ji pod pretvezo, da ji bosta ponudila pomoč, nasilno odvzela denarnico in se odpeljala. Policija ju še išče.

Obravnavali pa so še tri primere, ki bi lahko nakazovali na podobne načrte. Tako so bili kranjski policisti v nedeljo dvakrat obveščeni o poškodovanju avtomobila na parkirnem prostoru. V obeh primerih je storilec je z ostrim predmetom predrl pnevmatike. Jeseniške pa so poklicali po tem, ko je neznanec na bencinskem servisu poškodoval pnevmatiko na avtomobilu, medtem ko je voznik v notranjosti plačeval gorivo.