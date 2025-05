Predrzno: zamotila zaposlenega, tretji iz blagajne odnesel 2000 evrov

Mariborski operativno komunikacijski center je včeraj nekaj minut pred 10.30 uro prejel klic uslužbenca javnega podjetja na območju, ki je povedal, da je neznanec odtujil neznano količino denarja.

Policisti so na kraju opravili ogled, zavarovali sledi ter pričeli z zbiranjem obvestil. Do sedaj so ugotovili, da sta dva osumljenca zamotila zaposlenega v javnem podjetju, med tem, ko je tretja oseba iz blagajne odtujila denar, v višini okoli 2000 evrov. Nato so neznanci zapustili prostore javnega podjetja.

Policisti z intenzivnim zbiranjem obvestil v okviru preiskovanja kaznivega dejanja velike tatvine, izvršene na posebno predrzen način nadaljujejo.