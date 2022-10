Predstavljal se je kot policist in ženski ukradel denar

Policisti iščejo neznanega storilca, ki je v ponedeljek, okoli 14. ure, ogoljufal oškodovanko. Kot so sporočili s PU Celje, je moški, star okoli 30 let, visok okoli 185 cm, močnejše postave, svetlih srednje dolgih las, s poraščeno brado in oblečen v belo majico, poklical oškodovanko in se ji lažno predstavil kot policist. Rekel ji je, da preverja bančno uslužbenko, ki v banki izdaja denar, in jo prepričal, da je na banki dvignila denar, ki naj bi ji ga takoj vrnil, a ga je vzel in pobegnil s kraja dogodka.

Policisti občane pozivajo, da v kolikor imajo kakršne koli informacije o storilcu, ki se je na kraj pripeljal z osebnim vozilom bele barve, pokličejo na anonimno številko Policije na 080 12 00 ali 113.