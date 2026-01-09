Naslovnica
Črna kronika

Gradec, Beograd, Zagreb: najbolj odmevni napadi na šolah

Ljubljana, 09. 01. 2026 14.28 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.H.
Po napadu na šoli v Gradcu

V Murski Soboti je dijak z nožem napadel dijakinjo in jo poškodoval, nato pa pobegnil. Dogodek je močno pretresel dijake, poškodovano dijakinjo pa so odpeljali v bolnišnico. Čeprav gre za enega prvih tovrstnih fizičnih napadov na naših šolah, pa je primerov medvrstniškega nasilja žal iz leta v leto več. V zadnjih letih smo poročali o številnih grožnjah, incidentih in napadih v šolah pri nas, močno pa so odmevali tudi napadi na šolah v naši širši regiji.

Današnji napad na srednji šoli v Murski Soboti je prvi zabeležen resen napad z nožem na slovenskih šolah, ki je povzročil poškodbe. V Sloveniji se sicer že dlje časa soočamo z medvrstniškim nasiljem, ki pogosto poteka v šolah. Po podatkih policije je bilo leta 2023 zabeleženih približno 1400 primerov medvrstniškega nasilja, medtem ko je bilo v letu 2024, samo do septembra zabeleženih več kot 1600 primerov. 

Zbrali smo nekaj najodmevnejših primerov nasilja v šolah, tako v Sloveniji kot v širši regiji. Primeri so sprožili razprave o varnosti v šolah, pa tudi o sistemskih razlogih za vse pogostejše nasilje v družbi. 

Množični strelski napad na srednji šoli v Gradcu (junij 2025)

Eden največjih in najbolj odmevnih napadov na šolah v Evropi se je zgodil junija lani v sosednji Avstriji. Na srednji šoli v Gradcu je strelski napad izvedel 21-letni nekdanji dijak te šole. V napadu je ubil 10 oseb – devet dijakov in učiteljico, še 12 pa jih je ranil. Po napadu pa je 21-letnik presodil še sebi.

Preberi še Tragedija v Avstriji: streljanje na šoli terjalo najmanj enajst življenj

Strelski pokol na beograjski osnovni šoli (maj 2023)

Eden najbolj pretresljivih napadov v zadnjih letih, ki je močno odmeval tudi pri nas, se je zgodil maja 2023 v Beogradu. 13-letnik je na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja izvedel strelski pokol, v napadu pa je uporabil očetovo pištolo. Skupno je izstrelil 45 nabojev in ubil devet učencev ter varnostnika, še pet učencev in učiteljico zgodovine pa hudo ranil. Orožje je nato odvrgel in po telefonu poklical policijo. 

Preberi še Najstnik strelski pohod načrtoval dlje časa, imel je seznam žrtev

Sodišče je razsodilo, da je bilo kaznivo dejanje posledica resnih pomanjkljivosti v družinski vzgoji in izpostavljenosti neprimernim vsebinam, vključno z dostopom do strelišča.

Napad z nožem na zagrebški osnovni šoli (december 2024)

19-letnik je decembra 2024 na eni izmed zagrebških osnovnih šol v času glavnega odmora izvedel napad z nožem. Pri tem je ubil sedemletnega otroka, še tri otroke in učiteljico pa je huje ranil. Dogodek je sprožil proteste staršev, pristojno ministrstvo pa je sprejelo protokol o nadzoru vstopa in izstopa v šolskih ustanovah, s katerim želi zagotoviti večjo varnost.

Preberi še Napad v Zagrebu: bodo za večjo varnost otrok šolska vrata po novem zaklepali?

Sodišče v Zagrebu je napadalca nedavno obsodilo na skupno 50 let zapora.

Nad sošolca s kladivom (januar 2023)

Učence Osnovne šole Šmarje pri Kopru, njihove starše ter tamkajšnje zaposlene je pred tremi leti pretresel hud incident, v katerem je učenec s kladivom udaril po glavi drugega učenca in ga poškodoval. Storilec naj bi imel tudi napisan seznam imen učencev in učiteljev, ki naj bi jih nameraval pobiti.

Preberi še Napad v Osnovni šoli Šmarje pri Kopru: osnovnošolec s kladivom nad učenca

Le nekaj dni po tem dogodku so na eni od osnovnih šol na območju Kopra obravnavali nov incident, ko je otrok v šolo prinesel večji kuhinjski nož. Drugi otroci naj bi mu pred tem več dni grozili. Ko naj bi ga nameravali napasti, pa je otrok v obrambi izvlekel nož. Incident se je k sreči končal brez poškodb. 

Grožnje s podtaknjenimi bombami (januar 2025)

Več kot 300 slovenskih osnovnih in srednjih šol je lani januarja prejelo anonimne grožnje o podtaknjenih bombah, zaradi česar so nekatere šole evakuirali ali na njih odpovedali pouk. Preiskava je sicer pokazala, da je šlo za lažne grožnje.

Preberi še Grožnjo prejelo več kot 380 slovenskih šol, poslana tudi na šole po Evropi
