Pregled slovenskih družinskih tragedij, ki so vedno 'presenečenje za sosede'

Grozljive podrobnosti umora so avgusta burile duhove v Mali Račni pri Grosupljem. Ženo je takrat 48-letnik polil z bencinom in zažgal iz maščevanja. Sosedje so pripovedovali, da kaj takšnega nihče ni mogel niti slutiti, storilec pa je ostajal molčeč.

Junija smo se spraševali, zakaj bi miren fant, ki je pomagal doma na kmetiji, nekdanji ministrant, vzel življenja babice, dedka in strica. Za dejanje, ki ga 24-letniku tisti, ki so ga poznali, ne bi nikoli pripisali, je zdaj že vložena obtožnica.

Statistika letošnjega leta kaže, da je policija do danes obravnavala 12 umorov in 24 ubojev. Največ umorov je bilo leta 2015, ubojev pa leta 2018.

Marca 2019 je na primer hčerka ubila lastno mamo, okrvavljeni hodniki in stopnice v blokovskem naselju na Pobrežju pa so marca 2018 pričali o okrutnem napadu na mamo in sestro, ki se ju je storilka lotila z nožem. Le nekaj ur pa je mariborsko ločilo od tiste v Zagorju, ko je 50-letni moški več kot desetkrat zabodel mamo svoje zunajzakonske partnerice. Leto pred tem pa je Izolo pretresel umor 59-letnika, ki ga je pretepel in obglavil njegov 31-letni sin.

In še zadnja tragedija, trojni umor v Dolgem Brdu pri Jančah, kjer je pred 14 leti moril Silvo Plut. Klinični psiholog Tristan Rigler, ki je bil gost v oddaji, je o tem dejal: "Ne verjamem v zakletost nekega okolja, to sodi bolj med vraže. Ta pojav torej lahko razumemo, ampak vanj ne verjamemo, saj ni nobene znanstvene podlage za kaj takšnega."

Dodal je še, da se najbolj grozljivi umori po navadi zgodijo ravno v družinskem krogu. "Skoraj vedno mora biti ena močna čustvena navezava med deležniki, da se kaj takega dogodi, ali je to znotraj družinskega kroga ali pa v partnerskem odnosu. Takšna navezava lahko generira močna negativna čustva, kot so jeza, maščevalnost, žalost … Drugi pomemben dejavnik pa je tudi finančni, ekonomski vidik, recimo izguba službe," je pojasnil. Ko pa gre za dediščino, je po navadi v ozadju bolj načrtovan, ne tako impulziven umor.