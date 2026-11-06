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Črna kronika

Huda nesreča: prehiteval kolono, zapeljal s ceste in trčil v drevo

Celje, 06. 11. 2026 07.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Slovenska policija

Na glavni cesti med Celjem in Laškim se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 37-letni voznik osebnega vozila. Na kraju trenutno poteka ogled, cesta je še vedno zaprta. Obvoz je urejen.

Nesreča se je zgodila danes, nekaj čez 6. uro, zunaj naselja Tremerje. 37-letnik je vozil iz Celja v smeri Laškega, ko je začel prehitevati kolono pred seboj.

Med prehitevanjem je tudi druga voznica, ki je prav tako stala v koloni, začela prehitevati in z bočnim delom trčila v vozilo 37-letnika. Slednji je posledično zapeljal s ceste po brežini in trčil v drevo.

Kljub hitri pomoči ekipe nujne medicinske pomoči, gasilcev in policistov je na kraju nesreče umrl.

Zaradi prometne nesreče je glavna cesta še vedno zaprta, saj poteka ogled, ki sta se ga udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in dežurna državna tožilka.

Obvoz za osebna vozila je urejen po lokalni cesti na relaciji Rifengozd–Jagoče–Tremerje, za tovorna vozila pa prek Marije Reke. Voznike pozivajo k strpnosti in upoštevanju navodil policistov, ki bodo skrbeli za čim bolj varen potek prometa na obvoznih poteh.

To je sicer letošnja 14. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Lani je v enakem obdobju v prometnih nesrečah na tem območju umrlo 25 ljudi.

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