Prehiteval v nepreglednem ovinku in trčil v dva nasproti vozeča motorista

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave (PU) Nova Gorica so bili včeraj, 1. junija, ob 11.53, obveščeni o prometni nesreči s smrtnim izidom na regionalni cesti v naselju Trnovo ob Soči, v kateri sta umrla dva avstrijska motorista, tretji pa je bil huje poškodovan. Poleg policistov z območja PU Nova Gorica so bili na kraj nesreče napoteni tudi gasilci PGD Kobarid in reševalci NMP ZD Tolmin.