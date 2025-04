Nesreča na cesti med Ivančno Gorico in Šentvidom se je zgodila včeraj okoli 15. ure. "Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik nepravilno prehiteval vozilo pred seboj in trčil v avtobus, ki je pripeljal nasproti," so sporočili s PU Ljubljana.

Voznik osebnega vozila in potnik v njegovem vozilu sta bila v nesreči huje telesno poškodovana in z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo. Vozniku je bil odrejen strokovni pregled.

Voznik avtobusa in potniki v njem niso bili poškodovani.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.