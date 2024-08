Prehitevanje tovornjakov za več ur ohromilo promet

V petek popoldne smo poročali o nesreči na primorski avtocesti, ki je povzročila kilometre dolge kolone v obe smeri. Danes je predstavnica PU Koper Anita Leskovec pojasnila, da je bil povzročitelj 60-letni voznik. Pri razcepu Nanos je prehiteval drugo tovorno vozilo, pri tem pa mu je zaradi prevelike hitrosti začelo zanašati prikolico in vozilo se je prevrnilo na bok. Voznik se je v nesreči huje telesno poškodoval. Zaradi neprilagojene hitrosti (122 km/h) in nepravilnega prehitevanja mu bodo policisti izdali plačilni nalog.

Od januarja 2021 sicer velja splošna prepoved prehitevanja za tovorna vozila težja od 7,5 tone na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom v času med 6. in 18. uro. Prepoved prehitevanja ne velja le na odsekih avtoceste s tremi voznimi pasovi.

V soboto nekaj po 12. uri pa je na avtocesti pri Divači prišlo do naleta dveh tovornih vozil. Policisti so ugotovili, da je 46-letni državljan Turčije zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v pred njim vozeče tovorno vozilo, ki ga je vozil 31-letni državljan Indije. 31-letnik se je v trčenju lažje telesno poškodoval. Povzročitelju so policisti izdali plačilni nalog, promet je bil do 15. ure oviran.

Primorske policiste so v petek okoli 12.45 poklicali tudi na kraj prometne nesreče, ki se je zgodila med Dekani in Cepki. Zaradi neprilagojene hitrosti je 25-letni povzročitelj, državljan Srbije, izgubil oblast nad svojim vozilom in čelno trčil v nasproti vozeče vozilo, ki ga je takrat pravilno nasproti pripeljal 30-letni državljan Italije. Povzročitelj je imel v krvi 3.00 promile alkohola, vozil pa je tudi pod vplivom kokaina, zato bo zoper njega podana kazenska ovadba zaradi storitve kaznivega dejanja nevarna vožnja v cestnem prometu, je sporočila Leskovčeva.

V nedeljo ponoči so koprski prometni policisti v Strunjanu ustavili 31-letno voznico, ki je osebni avtomobil vozila v času trajanja veljavnega ukrepa prepovedi vožnje. Avtomobil so ji policisti zasegli, zoper njo pa bo napisan še obdolžilni predlog.

Plačilni nalog pa so izdali 44-letniku, ki je v Seči zaspal za volanom in z osebnim avtomobilom zapeljal levo čez nasprotni pas in nato v obcestni jarek. Nesreča se je zgodila ob osmih zjutraj, voznik in njegova 26-letna sopotnica sta se pri tem lažje telesno poškodovala.

Ob 12.30 se je v Pivki, na križišču za Kal, zgodila prometna nesreča med 23-letnim voznikom osebnega avtomobila in voznikom avtodoma, ki ga je vozil 67-letni državljan Nemčije. Policisti so ugotovili, da je 23-letni domačin pri vključevanju na glavno cesto spregledal avtodom, zaradi česar je prišlo do trčenja. V prometni nesreči se je lažje telesno poškodovala 26-letna sopotnica v osebnem avtomobilu.

Nekaj po 17. uri pa so na Šmarski cesti obravnavali nesrečo, v kateri se je huje poškodoval motorist. Motorist, 63-letni državljan Italije, je preko polne črte prehiteval počasi premikajočo se kolono. Na križišču za Bošamarin mu je pri vključevanju na glavno cesto prednost izsilil 41-letni voznik osebnega avtomobila, trčila sta, motorist pa je padel po vozišču in trčil še v osebni avtomobil, ki ga je nasproti pravilno pripeljal 40-letni državljan Italije. Zoper povzročitelja bo podana kazenska ovadba, zaradi kršitev cestno prometnih pravil pa so policisti plačilni nalog izdali tudi poškodovanemu motoristu. Zaradi prometne nesreče je nastal daljši zastoj.