Prehitra kolesarja: eden trčil v drevo, drugi v prometni znak

Sezona kolesarjenja se je z lepim vremenom dodobra začela, s tem pa so se začele tudi prometne nesreče, v katerih so udeleženi tudi kolesarji. V soboto so tako brežiške policiste obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo otroka, ki se je poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila med Gorenjem in Dolenji Pirošici, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, zapeljal s ceste in trčil v prometni znak. "12-letni otrok, ki je med vožnjo uporabljal kolesarsko čelado, se je pri padcu lažje poškodoval," so sporočili s PU Novo mesto.

Prometna nesreča s samoudeležbo kolesarja se je zgodila tudi v nedeljo. Nesreča se je zgodila na območju Gorjancev (med Miklavžem in Cerovim Logom). Po prvih ugotovitvah policistov je 34-letnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom in trčil v drevo. Huje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.