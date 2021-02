Prehitri voznik poskušal prelisičiti policiste

Policijska patrulja je na območju Raven na Koroškem ustavljala prehitrega voznika, ki pa je kljub znakom policistov peljal dalje. Ko so avto izsledili, je za volanom že sedela sopotnica, vendar dvomov o tem, koga so zalotili pri kršitvi, ni bilo. Moškemu, ki so ga samo lani obravnavali zaradi treh hujših kršitev cestnoprometnih predpisov, so zasegli vozilo.

icon-expand Merjenje hitrosti (arhivska fotografija) FOTO: Damjan Žibert Policija je na območju Raven na Koroškem ustavljala voznika osebnega vozila, ki je prekoračil dovoljeno hitrost, vendar se ta ni odzval na znake patrulje. Njegov avto so nato izsledili na območju Tolstega Vrha, takrat pa je bil 45-letnik že zunaj vozila, za volanom pa je sedela sopotnica, je sporočila predstavnica celjske policijske prave Milena Trbulin. Ker so policisti nesporno ugotovili, da je vozilo v času zaznane prekoračitve hitrosti vozil 45-letni voznik, so mu odredili še preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odločno odklonil. Prav tako je odklonil strokovni pregled. Moškemu, ki je poleg tega za volan sedel brez vozniškega dovoljenja, so vozilo zasegli, zoper njega pa podali obdolžilni predlog. Omenjenega voznika so policisti samo v lanskem letu obravnavali zaradi treh hujših cestnoprometnih prekrškov, je še dodala Trbulinova. icon-expand ​​​​​​​