Najprej zbil pešca, na poti v bolnišnico pa še peško

Policisti so vozniku zaradi obeh prekrškov oziroma povzročitve dveh prometnih nesreč izdali naloga za plačilo globe v skupni višini 600 evrov. Ob tem so mu izrekli osem kazenskih točk. Pešcu, v katerega je voznik trčil, pa so spisali 40 evrov kazni zaradi nepravilnega prečkanja ceste, so še pojasnili na PU Celje.