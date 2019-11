Prehitro vozila z dotrajanimi pnevmatikami in povzročila nesrečo

Policisti PP Rače so včeraj ob 16.35 na regionalni cesti v Bohovi obravnavali prometno nesrečo v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. V prometni nesreči je nastala zgolj materilana škoda, telesno ni bil poškodovan nihče, so sporočili s PU Maribor.

Prometno nesrečo je zaradi neprimerne hitrosti povzročila 27 letna voznica, ki je vozila tehnično neizpravno vozilo in sicer s tako dotrajanimi pnevmatikami, da na določenih delih profila sploh ni bilo. Za povzročitev prometne nesreče in tehnično neizpravno vozilo, so ji policisti spisali plačilni nalog, so še navedli s PU Maribor.