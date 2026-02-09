Preiskali novoletni incident: ženska ustreljena med gledanjem ognjemeta

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije in piranski policisti so zaključili preiskavo novoletnega incidenta, ki se je zgodil na območju Parecaga. Družina je takrat z balkona opazovala ognjemet, ko je 55-letnico nenadoma zadel tujek in jo huje poškodoval.

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je bila preiskava kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti, ki se nanaša na poškodbo osebe s strelnim orožjem, uspešna. Kot so ugotovili, je žensko na silvestrsko noč zadela krogla.

Podrobnosti bo v torek pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije PU Koper Aljoša Špeh.