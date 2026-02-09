Preiskali novoletni incident: ženska ustreljena med gledanjem ognjemeta

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije in piranski policisti so zaključili preiskavo novoletnega incidenta, ki se je zgodil na območju Parecaga. Družina je takrat z balkona opazovala ognjemet, ko je 55-letnico nenadoma zadel tujek in jo huje poškodoval.
S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je bila preiskava kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti, ki se nanaša na poškodbo osebe s strelnim orožjem, uspešna. Kot so ugotovili, je žensko na silvestrsko noč zadela krogla.
Podrobnosti bo v torek pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije PU Koper Aljoša Špeh.
Kot smo poročali, je le nekaj minut po polnoči 1. januarja moški poklical Policijo in povedal, da je ženo, ki je na balkonu občudovala ognjemet, nekaj zadelo in da krvavi v prsnem delu. Žensko so odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so policistom sporočili, da je utrpela hujše poškodbe, a da njeno življenje ni ogroženo. V njenem telesu so našli tujek.
