Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Preiskali novoletni incident: ženska ustreljena med gledanjem ognjemeta

Parecag, 09. 02. 2026 11.49 pred 20 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.P.
Naboj

Novoletni incident, ko je med opazovanjem ognjemeta žensko nenadoma zadel tujek in ji povzročil hujše poškodbe, je uspešno preiskan. Kriminalisti so ugotovili, da je 55-letnico na balkonu zadela krogla. Podrobnosti bodo razkrili v torek na novinarski konferenci.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije in piranski policisti so zaključili preiskavo novoletnega incidenta, ki se je zgodil na območju Parecaga. Družina je takrat z balkona opazovala ognjemet, ko je 55-letnico nenadoma zadel tujek in jo huje poškodoval.

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je bila preiskava kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti, ki se nanaša na poškodbo osebe s strelnim orožjem, uspešna. Kot so ugotovili, je žensko na silvestrsko noč zadela krogla.

Podrobnosti bo v torek pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije PU Koper Aljoša Špeh.

Preberi še Med ognjemetom na balkon priletel tujek in huje poškodoval žensko

Kot smo poročali, je le nekaj minut po polnoči 1. januarja moški poklical Policijo in povedal, da je ženo, ki je na balkonu občudovala ognjemet, nekaj zadelo in da krvavi v prsnem delu. Žensko so odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so policistom sporočili, da je utrpela hujše poškodbe, a da njeno življenje ni ogroženo. V njenem telesu so našli tujek.

policija parecag novo leto ognjemet krogla

Zagorela hiša, nastala večja materialna škoda

  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yugo13
09. 02. 2026 12.31
Zaključili preiskavo, kaj pa povzročitelj???
Odgovori
0 0
Morgoth
09. 02. 2026 12.31
Krivci verjetno beli cicifuji (tisti s kapicami), streljanje je del njihove kulture.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
'Spermiji so zelo, zelo močni': otroci zvezdnika so bili nenačrtovani
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
To so hit čevlji letošnje pomladi
To so hit čevlji letošnje pomladi
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Tako je babi Dinka privarčevala
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
moskisvet
Portal
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Kaj ženske res iščejo pri moških?
Kaj ženske res iščejo pri moških?
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527