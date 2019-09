Preiskali serijo vlomov in kazensko ovadili storilca

Za vrsto kaznivih dejanj je osumljen 34-letnik iz Ljubljane, ki je tudi odvisnik od prepovedanih drog. Prometno nesrečo z ukradenim kombijem in brez vozniškega dovoljenja je povzročil 26. avgusta zunaj naselja Turjaki. Policisti Policijske postaje (PP) Ribnica so kombi našli prevrnjen na bok, v njem pa ni bilo voznika. V vozilu je bilo več koles, ki jih je voznik pred tem ukradel med vlomom v trgovino na območju PP Sežana. Policisti PP Ljubljana - Bežigrad so isti dan obravnavali kazniva dejanj na svojem območju in prijeli osumljenega 34-letnika, ki jim je med postopkom izročil prometno dovoljenje ukradenega kombija, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Kazniva dejanja je izvajal konec maja letos, potem ko je bil izpuščen iz zapora po odsluženi 10-letni zaporni kazni, prav tako zaradi kaznivih dejan klasične kriminalitete. Med preiskavo so policisti ugotovili, da je osumljeni samo v Izoli storil vsaj 12 premoženjskih kaznivih dejanj: od tatvin do vlomov v poslovne in stanovanjske objekte, v katerih je ukradel prej omenjen kombi, devet koles, UPS-napajalnik za osebni računalnik, okrog 3.000 evrov, kovček z orodjem … Policisti še vedno nadaljujejo z zbiranjem informacij, so pojasnili s PU Koper.

Ljubljančanu so policisti odvzeli prostost, mu zasegli ukradene predmete in ga s kazensko ovadbo za več kaznivih dejanj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so še dodali s PU Koper.