Črna kronika

Stara znanca Policije v Trzinu gojila več kot sto sadik konoplje

Trzin, 07. 11. 2025 07.50 | Posodobljeno pred 55 minutami

Avtor
D. S.
Komentarji
3

Domžalski policisti so na območju Trzina pri dveh osumljencih opravili hišno preiskavo. Odkrili so tri prirejene prostore za gojenje konoplje, zoper znana osumljenca pa podali kazensko ovadbo.

Policisti so včeraj na območju Trzina na podlagi odredbe sodišča pri dveh osumljencih opravili hišno preiskavo zaradi suma proizvodnje in prodaje droge.

"V okviru preiskave so policisti odkrili in zasegli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplja – rastlina, opremo in pripomočke, namenjene gojenju, več kot sto sadik konoplje ter okoli 300 gramov posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo," so sporočili s Policije.

Zasežene predmete so policisti zavarovali in jih poslali v nadaljnjo analizo. Zoper znana osumljenca so podali kazensko ovadbo.

policija droge trzin preiskava konoplja
V nesreči z motornim zmajem umrl 81-letnik

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desno
07. 11. 2025 08.50
To znate lovit...romi z kokainom pa filajo pred trgovinski centri pred očmi vseh...
ODGOVORI
0 0
seter73
07. 11. 2025 08.27
-2
Pa zakaj ovadena ce se ne bo zetve dokler ne bo potrjen zakon Zadrogirajmo slovenijo
ODGOVORI
0 2
Deathstar
07. 11. 2025 08.11
+2
Panele na streho za štrom, pa te ne dobijo...
ODGOVORI
2 0
