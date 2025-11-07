Stara znanca Policije v Trzinu gojila več kot sto sadik konoplje

Policisti so včeraj na območju Trzina na podlagi odredbe sodišča pri dveh osumljencih opravili hišno preiskavo zaradi suma proizvodnje in prodaje droge.

"V okviru preiskave so policisti odkrili in zasegli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplja – rastlina, opremo in pripomočke, namenjene gojenju, več kot sto sadik konoplje ter okoli 300 gramov posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo," so sporočili s Policije.