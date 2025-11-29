Razbitine letala na težko dostopnem terenu, umrl 61-letnik z Gorenjske

Na zahtevno, težko dostopno območje nad Čepovanom so se znova vrnili policisti, ki nadaljujejo preiskavo sobotnega strmoglavljenja ultralahkega letala. V nesreči je umrl 61-letni slovenski državljan z Gorenjske, vzrok tragedije pa ostaja nepojasnjen.

Preiskava letalske nesreče, ki se je v soboto popoldne zgodila na odročnem območju nad naseljem Čepovan, se danes nadaljuje. Od jutranjih ur so na kraju policisti in kriminalisti. Včeraj zvečer se jim je pridružilo skoraj 60 pripadnikov drugih varnostnih služb, so za 24ur.com pojasnili na PU Nova Gorica. Teren je izredno zahteven, prehodi so oteženi, preiskavo pa je dodatno otežilo, da je iz razbitin letala še nekaj časa odtekalo gorivo.

Razbitine strmoglavljenega letala v Čepovanu FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Na kraj naj bi danes prišel tudi eden od preiskovalcev letalskih nesreč z ministrstva za infrastrukturo, ki bo opravil podrobnejši pregled razbitin. Za zdaj niso odkrili nobenih znakov, ki bi kazali na kaznivo dejanje. Včerajšnje informacije kažejo, da je ultralahko letalo, ki je vzletelo iz Kamnika, vpisano v italijanski letalski register. Med letom je letelo na približno 300 metrih nad terenom, ko je izginilo z radarja. Kontrola zračnega prometa je s pilotom poskušala vzpostaviti stik, a je ta ostal neodziven, zato so sprožili iskanje. Policijska uprava Nova Gorica je bila obveščena, da je letalo nad območjem Čepovana v težavah, pozneje pa je popolnoma izginilo z radarja.