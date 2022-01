Preiskava sumljive smrti novorojenčka v UKC Maribor

Pri obdukciji naj bi se namreč pokazalo, da je imel otrok precejšnjo vreznino, zato se v preiskavi ugotavlja, ali bi lahko umrl zaradi zdravniške napake, poroča Večer.

Tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Miran Šadl je za medij potrdil, da kriminalisti preverjajo okoliščine smrti novorojenčka, več podatkov pa pristojni zaradi interesa preiskave in zaščite vpletenih ne razkrivajo.

V UKC Maribor so pojasnili, da so porodnico sprejeli v sredo ob 3.20, otrok v 23. tednu nosečnosti pa da je bil mrtvorojen. Dodali so še, da so tragični dogodek takoj prijavili policiji.