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Črna kronika

Preiskava zaključena: strela zanetila uničujoč požar na kmetiji Bukovnik

Solčava, 23. 06. 2026 16.05 pred 40 minutami 2 min branja 5

Avtor:
L.M.
Pogorela najvišje ležeča kmetija

Kriminalisti PU Celje so zaključili preiskavo velikega požara, ki je v noči na ponedeljek opustošil domačijo v Solčavi. Potrdili so, da požara ni povzročila tuja krivda ali kaznivo dejanje, temveč udar strele. Ogenj je za seboj pustil ogromno razdejanje, družina pa je ostala brez doma, gospodarskega poslopja in živine. Lastnik je v bolnišnični oskrbi zaradi hudih opeklin, vendar ni v življenjski nevarnosti.

Iz PU Celje so sporočili, da so kriminalisti zaključili preiskavo požara, ki je v ponedeljek okoli druge ure zjutraj izbruhnil na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, v Bukovcu na Podolševi. Ugotovili so, da je požar povzročil udar strele, s čimer so izključili sum kaznivega dejanja ali tuje krivde.

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Požar je popolnoma uničil stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje, nastala je velika materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 500.000 evrov. Kot je včeraj sporočila občina Solčava, je poginila tudi goveja živina, uničena pa je bila vsa kmetijska mehanizacija.

V požaru sta se poškodovala lastnik domačije in njegov sin. Oče je utrpel hude opekline tretje stopnje in ostaja na zdravljenju v bolnišnici, vendar po informacijah iz bolnišnice ni v življenjski nevarnosti. Njegovo stanje se izboljšuje, ostaja optimističen in njegovo počutje naj bi bilo dobro. Sin se je med požarom nadihal dima, po oskrbi pa je že doma.

Požar na kmetiji Bukovnik
Požar na kmetiji Bukovnik
FOTO: Občina Solčava

Družina trenutno biva pri sorodnikih, saj hiša zaradi obsežne škode ni primerna za bivanje. Občina Solčava medtem pripravlja začasno rešitev, v petek naj bi družina dobila dva mobilna kontejnerja. Iz občine so sporočili, da bodo družini pomagali, kolikor bodo lahko. Trenutno pripravljajo tudi začasno stanovanje oziroma hišo.

Na pogorišču so se že začela prva sanacijska dela in pospravljanje. V občini poudarjajo, da je v tem trenutku dobrodošla vsaka pomoč. Za zbiranje finančne pomoči so odprli poseben podračun občine, prispevke pa je mogoče nameniti tudi prek Karitasa. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena prizadeti družini za nujne življenjske stroške in kasnejšo obnovo domačije.

Podatki za nakazilo pomoči:

Prejemnik: Občina Solčava

TRR (podračun): SI56 0110 0600 8362 393

Koda namena: CHAR

Referenca: SI99

Namen nakazila: POMOČ POŽAR - BUKOVNIK

Z enakim namenom je račun za zbiranje pomoči družini Ošep na domačiji Bukovnik odprla Škofijska Karitas Celje.

Podatki za nakazilo pomoči:

Prejemnik: Škofijska Karitas Celje

TRR: SI56 0400 1004 6530 307

Koda namena: CHAR

Sklic (referenca): SI00 29353

Namen nakazila: POMOČ POŽAR - KMETIJA BUKOVNIK

požar kmetija Solčava strela Bukovnik

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KOMENTARJI5

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kakorkoliže
23. 06. 2026 16.26
Občini, državi in takoimenovanim dobrodelnim organizacijam mnogi ne zaupajo, zato objavite račun za direktno nakazilo. Flik bi bil dovolj.
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0 0
cirenij
23. 06. 2026 16.33
Če gre za direktno nakazilo, je zavezanec za plačilo davka.
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+1
1 0
kakorkoliže
23. 06. 2026 16.35
Zakaj potem ne obdavčijo vsa mala nakazila preko Flika?
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0 0
Darko32
23. 06. 2026 16.45
kakorkoliže Na tej točki bi zelo pomagali, če bi urgentno sprejeli, da se olajša vseh davčnih obveznosti nosilec kmetijske dejavnosti in njegova družina, ter dovoli odprtje računa neposredno na lastnika oziroma nosilca kmetijske dejavnosti. Društva bodo pokradla sredstva in ti nesrečniki ne bodo dobili vsega. Žal moramo priznati,da tukaj so trikrat višji stroški istega objekta kot v dolini.
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0 0
Darko32
23. 06. 2026 16.24
Tukaj je več kot očitno, da je strela povzročila požar in pošten oso POLICAJI povedali. Tukaj je moralna obveznost vlade, da najvišje ležeči kmetiji na Slovenskem pomaga na svoj način. Sočasno pa omogoči, da ljudje pomagajo po svojih najboljših močeh. V vseh komentarjih smo brali, da ne zaupajo raznim društvom in drugim, ker del sredstev porabijo zase in to ni prav. Stroški obnove so zaradi lege temu primerno višji. Zato je korektno, da se jim pomaga, da jih zima nebo prehitela prej. Sočasno pa omogoči ureditev stanja živine pred udarom strele. Kdor bo pisal položnico omogoča Banka Slovenije brezplačno pisanje na vsak računalnik in samo če ima tiskalnik. Lahko napiše položnico. Žal pa ne morejo napisati, ker nimajo vseh podatkov. Te podatke bi lahko zagotovila država z ustreznimi ukrepi, da bi bili oproščeni vseh dajatev in davčnih obveznosti, saj je ta obnova 3x dražja zaradi višinske lege kmetije.
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