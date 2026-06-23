Preiskava zaključena: strela zanetila uničujoč požar na kmetiji Bukovnik

Iz PU Celje so sporočili, da so kriminalisti zaključili preiskavo požara, ki je v ponedeljek okoli druge ure zjutraj izbruhnil na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, v Bukovcu na Podolševi. Ugotovili so, da je požar povzročil udar strele, s čimer so izključili sum kaznivega dejanja ali tuje krivde.

Požar je popolnoma uničil stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje, nastala je velika materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 500.000 evrov. Kot je včeraj sporočila občina Solčava, je poginila tudi goveja živina, uničena pa je bila vsa kmetijska mehanizacija.

V požaru sta se poškodovala lastnik domačije in njegov sin. Oče je utrpel hude opekline tretje stopnje in ostaja na zdravljenju v bolnišnici, vendar po informacijah iz bolnišnice ni v življenjski nevarnosti. Njegovo stanje se izboljšuje, ostaja optimističen in njegovo počutje naj bi bilo dobro. Sin se je med požarom nadihal dima, po oskrbi pa je že doma.