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Črna kronika

Preiskave: šest osumljenih, za 1,7 milijona evrov domnevne škode

Ljubljana, 03. 11. 2026 16.35 pred 17 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Policija

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so na območju Slovenije in Hrvaške izvedli 15 hišnih preiskav zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Preiskava se nanaša na domnevne nepravilnosti v ljubljanski gospodarski družbi, ki je v stečaju. Šest oseb je osumljenih, da so s plačili za fiktivne storitve pridobile za približno 1,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Policija je ob tem pojasnila, da današnje aktivnosti niso povezane s kanalom C0

Preiskovalci NPU so na območjih policijskih uprav Ljubljana, Celje in Maribor opravlili 14 hišnih preiskav in izvedli druge operativne aktivnosti. Ena hišna preiskava je ob pomoči tamkajšnjih varnostnih organov sočasno potekala tudi na Hrvaškem.

Kriminalistično preiskavo usmerja Specializirano državno tožilstvo, osumljenih pa je šest oseb. Kot so pojasnili na policiji, preiskujejo sum zlorabe položaja odgovornih oseb v gospodarski družbi iz Ljubljane, ki je v stečajnem postopku.

Po doslej zbranih podatkih naj bi osumljenci na škodo omenjene družbe več drugim gospodarskim družbam plačevali za fiktivne storitve in tako pridobili približno 1,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Policija je sporočila, da v okviru današnjih aktivnosti nikomur niso odvzeli prostosti.

Ob tem so izrecno poudarili, da preiskave niso povezane s projektom kanala C0.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika je zagrožena kazen do osmih let zapora.

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KOMENTARJI3

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Misika1967
03. 11. 2026 16.55
Pridni desni podjetniki ki delajo za nas lenuhe v javnem sektorju.
Odgovori
+1
1 0
ptičar
03. 11. 2026 16.48
Imena?
Odgovori
+1
1 0
kekyooo
03. 11. 2026 16.56
holob, bratušek, sajovic,
Odgovori
0 0
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