Preiskave: šest osumljenih, za 1,7 milijona evrov domnevne škode

Preiskovalci NPU so na območjih policijskih uprav Ljubljana, Celje in Maribor opravlili 14 hišnih preiskav in izvedli druge operativne aktivnosti. Ena hišna preiskava je ob pomoči tamkajšnjih varnostnih organov sočasno potekala tudi na Hrvaškem.

Kriminalistično preiskavo usmerja Specializirano državno tožilstvo, osumljenih pa je šest oseb. Kot so pojasnili na policiji, preiskujejo sum zlorabe položaja odgovornih oseb v gospodarski družbi iz Ljubljane, ki je v stečajnem postopku.

Po doslej zbranih podatkih naj bi osumljenci na škodo omenjene družbe več drugim gospodarskim družbam plačevali za fiktivne storitve in tako pridobili približno 1,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Policija je sporočila, da v okviru današnjih aktivnosti nikomur niso odvzeli prostosti.

Ob tem so izrecno poudarili, da preiskave niso povezane s projektom kanala C0.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika je zagrožena kazen do osmih let zapora.