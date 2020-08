Preiskovalec zavarovalniških goljufij: Sodba je bila pričakovana

Sodišče je obtoženega spoznalo za krivega in mu naložilo leto in štiri mesece zaporne kazni – tožilstvo je sicer zahtevalo leto in pol zaporne kazni. Prav tako bo moral vrniti 15.300 evrov. V zaključnem govoru je tožilec povedal, da je goljufivi namen v celoti izkazan. Dodal je, da je Abramov zagovor neresničen in da je ravnal z direktnim namenom.

Dolgoletni preiskovalec zavarovalniških goljufij Boris Peršak je za 24UR ZVEČER povedal, da sodbo Abramovu komentira kot pričakovano. Več verodostojnih ljudi je po njegovih besedah namreč izpovedalo, kako so se stvari odvijale: "Dovolj dobro vemo, kako je funkcionirala družina. Verjetno ni bilo potrebno, da bi starša denar za štipendijo dala Abramovu in ne Sari direktno."

Kaj pomeni, da so na sojenju Abramovu, ko gre za poskus milijonske goljufije z odrezano roko, na sodišču ugotovili, da gre za čisti rez, pa Peršak odgovarja: "Kot je izvedenec ugotovil, če bi pes skočil nanjo, to človeka prestraši. Človek ob taki bolečini tudi ne more mirno stati. Res je neverjetno, da bi na takšen način nastal čisti rez."