Preiskovalni sodnik ljubljanskemu kriminalistu odredil pripor

Preiskovalni sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča v Ljubljani je zoper oba osumljenca odredil pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so pojasnili na posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva (SDT). S sodišča pa so odgovorili, da bodo javnost o zadevi informirali, ko bo "v celoti zaključena in bodo sklepi napisani".

Na ljubljanski policijski upravi so v torek v zvezi z zadevo pojasnili, da so dan prej pridržali več osumljenih oseb, med drugim tudi kriminalista, ki so ga hkrati suspendirali in zoper njega uvedli delovnopravni postopek. Po njihovih navedbah gre za kriminalista z večletnimi izkušnjami, ki je delal z viri in informatorji.

Po do zdaj znanih podatkih so poleg kriminalista z ljubljanske policijske uprave pridržali še tri osumljence, vse štiri pa naj bi policisti SDT danes s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Na okrožnem sodišču zaenkrat niso želeli pojasniti, ali je sodnik že zaslišal tudi preostala dva osumljenca.