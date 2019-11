Preiskovalni sodnik za vse štire osumljence odredil sodno pridržanje

S Policijske uprave (PU) Ljubljana pa so zdaj sporočili, da so osumljence včeraj nato privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper vse štiri odredil sodno pridržanje.

Policija je včeraj predstavila podrobnosti uspešne kriminalistične preiskave zaradi sumov korupcije pri tehničnih pregledih vozil. Več kot 100 kriminalistov je izvedlo več kot 35 hišnih in osebnih preiskav, štiri osebe pa so priprli.

Podkupnine so segale vse do 1200 evrov, odvisne pa so bile od števila pomanjkljivosti in tudi vrste vozila.

Spomnimo ...

Eden izmed priprtih je celo specialni povratnik, ki je že izvajal takšna oziroma podobna dejanja. To so delali tako, da so vozilom potrjevali brezhibnost zgolj na podlagi papirjev in vozil sploh niso videli, namesto okvarjenega vozila so na stezo zapeljali drugo, tehnično brezhibno vozilo ali pa so tam kjer se ne beležijo elektronski podatki, ročno vpisovali lažne podatke.

Podkupnine so segale vse do 1200 evrov, odvisne pa so bile od števila pomanjkljivosti in tudi vrste vozila. Če je šlo za tovorno vozilo in je imelo več napak, je bil znesek podkupnine sorazmerno večji.

Na dan so potrdili tudi do 20 tehnično pomanjkljivih vozil na dan, preglednik pa je lahko na mesec zaslužil še vsaj eno svojo plačo.

Stranke so pred tem že same izpostavile, da vozilo ni tehnično brezhibno in ima napake, a so se raje kot bi vozilo popravili, odločili, da podkupijo preglednike.

Policisti so zasegli preko 40 tovornih in osebnih vozil, za katera pa potekajo izredni tehnični pregledi.