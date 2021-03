Ljubljanski policisti so potrdili, da na območju Grosupljega preiskujejo sumljivo smrt moškega. Intenzivna kriminalistična preiskava ta trenutek še vedno poteka, zato podrobnosti zaradi interesa preiskave in ugotavljanje vseh okoliščin smrti pokojnega v tem trenutku širši javnosti še ne morejo posredovati, so sporočili iz PU Ljubljana.

Več informacij bodo posredovali v prihodnjih dneh.