Prejela več sporočil o nepooblaščenih transakcijah, izgubila skoraj 600 evrov

Z Goriške poročajo o dveh primerih spletne goljufije. Na tolminskem je neznana oseba žensko, ki je prek spleta prodajala glasbeni instrument, z zlorabo bančnega računa oškodovala za slabih 600 evrov. Dan kasneje pa so spletni prevaranti skušali ogoljufati tudi eno od goriških podjetij. Na elektronsko pošto so najprej prejeli sporočilo o nadgradnji njihove spletne banke, nato pa se jim je goljuf prek telefona predstavil kot uslužbenec banke ter jih s tem zavedel, da je prejel dostop do bančnega računa. Na banki so sicer nakazilo v višini več tisoč evrov še pravočasno blokirali.

Po prvih zbranih podatkih je oškodovanka v ponedeljek preko spletne prodajne platforme v prodajo ponudila glasbeni instrument. Neznana oseba je kasneje z oškodovanko preko aplikacije večkrat komunicirala glede prodaje omenjenega predmeta, nakar ji je neznanka poslala povezavo do spletne strani za izvedbo plačila oz. nakazila kupnine. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave je pri tem od oškodovanke neupravičeno pridobila osebne in druge podatke njenega bančnega računa.

Oškodovanka je za tem preko SMS-sporočil prejela več obvestil o nepooblaščenih transakcijah z njegovega bančnega računa ter kmalu ugotovila, da si je neznani storilec z njenega bančnega računa prilastil 599 evrov. O zlorabi bančnega računa je sicer nemudoma obvestila svojo banko, ki je blokirala njen bančni račun. Policisti primer kaznivega dejanja spletne goljufij še preiskujejo in bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev navedenega kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Predstavil se je kot uslužbenec banke in skušal ogoljufati podjetje Dan kasneje so novogoriški policisti obravnavali še en poskus goljufije, tokrat na škodo ene od gospodarskih družb na Goriškem. "Po sedaj zbranih podatkih je neznani storilec preko lažne elektronske pošte v službeni naslov gospodarske družbe poslal lažno sporočilo, v katerem je uporabnika napeljeval k posodobitvi oz. nadgradnji njihove spletne banke," so sporočili s PU Nova Gorica. Lažna vsebina je bila poslana z elektronskega naslova, ki naj bi domnevno pripadal eni od slovenskih bančnih ustanov. "Tovrstna sporočila vedno vsebujejo povezavo, na katero je potrebno klikniti in ob kliku na povezavo se je tudi v tem primeru odprla spletna stran, ki je bila identična strani enega od spletnih portalov (za dostop do različnih elektronskih oz. spletnih storitev)," so sporočili Policisti.