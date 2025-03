Prijeli tri vlomilce: kradli iz gradbenega kontejnerja, lokala in žepov

Več policijskih patrulj je mladoletnika na podlagi podanih opisov izsledilo in mu za čas zbiranja obvestil odvzelo prostost. Našli so zasežen denar in ga vrnili oškodovancu, ki v dogodku ni bil poškodovan. "Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvesti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo," so dodali na PU Ljubljana.

Popoldne so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini na Metelkovi ulici v Ljubljani. "Po do sedaj zbranih obvestilih je mladoletni osumljenec prisedel k oškodovancu na klop in mu iz žepa odtujil manjšo količino denarja, nato pa v družbi še ene osebe pobegnil s kraja. Oškodovanec, ki je tatvino opazil, ga je skušal zadržati in denar zahteval nazaj, osumljenec pa ga je odrinil, udaril in pobegnil s kraja."

V četrtek pozno zvečer so policisti posredovali tudi na območju Viča, kjer je neznanec vlamljal v gradbeni kontejner in odtujil industrijski sesalec. "Na kraj so bili napoteni policisti, ki so osumljenca zalotili, ko je z odtujenim predmetom zapuščal gradbišče in mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. V postopku je bil odtujen predmet vrnjen oškodovancu. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvesti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo." Policisti so se ob tem zahvalili občanom, ki so s takojšnjim klicem na število 113 pripomogli, da je bil osumljenec prijet.

V četrtek so policisti PU Ljubljana prijeli tudi državljana Srbije, ki je v torek vlomil v gostinski lokal na območju Most, kjer je ukradel denar in povzročil za nekaj tisoč evrov škode.