Prek zasebnega zavoda za 102.000 evrov oškodoval osebe, ki ne morejo skrbeti zase

Celjski kriminalisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj storjenih pri izvajanju storitve osebne asistence. Ugotovili so, da je odgovorna oseba zasebnega zavoda ministrstvu izdajala račune za storitve osebne asistence, ki sploh niso bile opravljene. Osumljeni je ponaredil dnevnike dela in opise opravljenih storitev in "iztržil" nekaj več kot 100.000 evrov, pri tem pa oškodoval 18 upravičencev, ki ne zmorejo skrbeti sami zase. Poleg tega pa svojim zaposlenim od decembra 2022 ni izplačal plač in ni poravnal prispevkov in jih tako oškodoval za 28.000 evrov.