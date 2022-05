Preko 500 ton sadre odložili pod pretvezo, da gre za apno

Omenjeni primer je obsežna kriminalistična preiskava, v kateri so sodelovali tudi okoljski in kmetijski inšpektorji ter druge pristojne službe. Kriminalisti in policisti so z dosedanjimi dokazi ugotovili, da so osumljenci odlagali sodro vsaj od konca leta 2021 in v začetku 2022, in sicer izključno na kmetijska zemljišča v lasti kmetov. "Preko 500 ton sadre so odložili pod pretvezo, da gre za apno za apnenje oziroma ph nevtralizacijo tal," so pojasnili na Policijski upravi (PU) Celje.

Kriminalisti so na podlagi poročil pristojnih služb, ki so opravile preizkus vzorcev navedene snovi, dobili potrdilo, da je snov kalcijev sulfat, katerega bistvena značilnost je prekomerna vsebnost svinca – tudi 40-krat večja, kot je to dovoljeno oziroma je zanj predpisana mejna vrednost za vnos v tla kot hranilo rastlinam.

Po besedah predstavnikov PU Celje so osumljeni z navedenimi dejanji ogrozili življenje vsaj ene ali več oseb in živali oziroma povzročili resno nevarnost, da bi se hudo telesno poškodovali. Ob tem so povzročili dejansko škodo naravi, saj so z odlaganjem sadre omogočili, da težke kovine preidejo v zemljo ali podtalnico, od tam pa tudi v prehransko verigo, kar predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi.

"Po preučitvi zasežene dokumentacije, analizi pridobljenih dokazov in po prejemu vseh opravljenih analiz oziroma poročil o preskusu vzorčenih snovi, bomo na pristojno Državno tožilstvo v Slovenj Gradcu zoper osumljene poslali kazensko ovadbo," so sporočili s PU Celje.

Za kaznivo dejanje obremenjevanje in uničevanja okolja je predvidena zaporna kazen od enega do osmih let oziroma do dvanajstih let, če bi imelo to dejanje za posledico smrt ene ali več oseb, so še pojasnili na PU Celje.