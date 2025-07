Preko hitre pošte v tujino skušal poslati 60 kilogramov droge

Koprski kriminalisti so pretekli mesec odvzeli prostost in pridržali 29-letnika, doma z območja Kopra, ki je osumljen, da je aprila preko hitre pošte poskušal dostaviti v tujino prek 59 kg prepovedane droge konoplja. Pošiljko so na sedežu dostavnega podjetja zasegli, na podlagi odredbe sodišča pa junija nato pri osumljencu opravili še hišno preiskavo. Med to so dodatno zasegli še več kot tri kilograme konoplje.

29-letnika so po končanem postopku s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je na predlog tožilstva zoper njega odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Za kaznivo dejanje Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po I. odstavku 186. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)) je predpisana kazen zapora od enega do 10 let zapora.