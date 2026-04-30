Črna kronika

Preko spleta prodajal kolo, na koncu ostal brez dveh tisočakov

Ajdovščina, 30. 04. 2026 14.28 pred 10 minutami 2 min branja 4

Ti.Š.
Zaradi navedenega kaznivega dejanja je bil oškodovan za dobrih 2000 evrov. (Fotografija je simbolična)

Ajdovski policisti so prejeli prijavo spletne prevare pri prodaji kolesa. Oškodovanec je nedavno na spletu prodajal rabljeno kolo, preko elektronske pošte ga je najprej kontaktiral moški iz tujine, nato pa še drugi neznani storilci. Pod pretvezo domnevne verifikacije so od njega pridobili podatke bančne kartice in osebnega dokumenta. Od njega so zahtevali tudi plačilo poštnine, skupaj s kupnino za kolo, ter mu zagotavljali, da mu bodo denar vrnili, ko bodo pošiljko prejeli. Moški je na koncu ustal brez 2000 evrov. Policisti še posebno previdnost svetujejo pri spletnih prodajah in nakupih.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so včeraj prejeli prijavo suma kaznivega dejanja zlorabe plačilnega sredstva (bančne kartice) na škodo fizične osebe.

Po doslej zbranih podatkih je oškodovanec pred nekaj dnevi na eni izmed spletnih strani prodajal rabljeno kolo. Nato ga je prek elektronske pošte kontaktiral moški iz tujine (ki se je predstavil pod določenim imenom), s katerim sta se dogovorila za nakup. Kupnino naj bi kupec poravnal prek spletne plačilne platforme (PayPal).

V nadaljevanju so z oškodovancem prek tuje telefonske številke in elektronske pošte komunicirali še drugi neznani storilci. Pod pretvezo domnevne verifikacije so od njega v naslednjih dneh neupravičeno pridobili podatke njegove bančne kartice in osebnega dokumenta. Neznanci so od oškodovanca zahtevali tudi plačilo poštnine skupaj s kupnino za kolo ter mu zagotavljali, da mu bodo denar vrnili, ko bodo prejeli pošiljko. Ko so od njega v naslednjih dneh znova zahtevali dodatno plačilo v višini nekaj sto evrov, je oškodovanec posumil, da gre za spletno goljufijo, in o tem obvestil Policijo.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, je bil moški pri tem oškodovan za dobrih 2000 evrov. Okoliščine kaznivega dejanja ajdovski policisti še preiskujejo.

Novogoriški policisti pa so ob tem pripravili tudi nekaj preventivnih nasvetov.

Neznanim osebam nikoli ne posredujte podatkov o bančnih karticah, osebnih dokumentih ali drugih občutljivih informacij. Prav tako bodite pozorni na kupce iz tujine, ki vztrajajo pri neobičajnih načinih plačila ali zahtevajo dodatna nakazila za različne stroške (na primer poštnino, 'verifikacijo' ...). Uporabljajte preverjene in varne plačilne platforme ter ne sledite povezavam ali navodilom, ki jih prejmete od neznanih oseb. V primeru dvoma transakcije ne izvedite in komunikacijo prekinite.

Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-naslove) ter se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto. Oškodovanje naj prijavijo Policiji in o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo tudi svojo banko.

proofreader
30. 04. 2026 14.39
Banke točno vedo, kam je šel denar.
SpamEx
30. 04. 2026 14.38
🙃
Masturbator
30. 04. 2026 14.37
AHAHAH Take i.ote je PRAV ,da se jih ogoljufa!!!!!!
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
30. 04. 2026 14.36
TEGA JE OGROMNO SAMO MORAŠ BITI PREVIDEN Z KLICAJEM.
