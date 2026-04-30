Preko spleta prodajal kolo, na koncu ostal brez dveh tisočakov

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so včeraj prejeli prijavo suma kaznivega dejanja zlorabe plačilnega sredstva (bančne kartice) na škodo fizične osebe.

Po doslej zbranih podatkih je oškodovanec pred nekaj dnevi na eni izmed spletnih strani prodajal rabljeno kolo. Nato ga je prek elektronske pošte kontaktiral moški iz tujine (ki se je predstavil pod določenim imenom), s katerim sta se dogovorila za nakup. Kupnino naj bi kupec poravnal prek spletne plačilne platforme (PayPal).

V nadaljevanju so z oškodovancem prek tuje telefonske številke in elektronske pošte komunicirali še drugi neznani storilci. Pod pretvezo domnevne verifikacije so od njega v naslednjih dneh neupravičeno pridobili podatke njegove bančne kartice in osebnega dokumenta. Neznanci so od oškodovanca zahtevali tudi plačilo poštnine skupaj s kupnino za kolo ter mu zagotavljali, da mu bodo denar vrnili, ko bodo prejeli pošiljko. Ko so od njega v naslednjih dneh znova zahtevali dodatno plačilo v višini nekaj sto evrov, je oškodovanec posumil, da gre za spletno goljufijo, in o tem obvestil Policijo.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, je bil moški pri tem oškodovan za dobrih 2000 evrov. Okoliščine kaznivega dejanja ajdovski policisti še preiskujejo.