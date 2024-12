Prekoračitev hitrosti: dva voznika ostala brez vozniškega dovoljenja

Prvi voznik je v petek ponoči vozil s hitrostjo 98 km/h na odseku kjer je hitrost omejena na 50 km/h. Ker je bil voznik začetnik, so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog. Kot so še sporočili s Policijske uprave Celje, je za tovrstni prekršek predpisana kazen v višini 750 evrov, 9 kazenskih točk ter prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije.

Še enega prehitrega voznika pa so policisti ustavili v soboto zjutraj v Pristavi. Tudi ta je hitrost vožnje prekoračil za več kot 50 km/h in v naselju vozil s hitrostjo kar 108 km/h. Zoper njega so policisti podali obdolžilni predlog, ki predvideva globo v višini 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije vozil.

Policisti ob tem opozarjajo, da neprilagojena hitrost, posebej pri voznikih z manj izkušenj, ostaja eden glavnih vzrokov za prometne nesreče s hudimi posledicami. Vse voznike pozivajo, naj dosledno upoštevajo omejitve hitrosti ter prilagodijo vožnjo svojim izkušnjam in razmeram na cesti.