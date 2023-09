Prekratka varnostna razdalja: V Celju zaznali 38 kršitev

Policisti Postaje prometne policije Celje so v sredo na avtocesti A1, izvajali poostren nadzora cestnega prometa, s poudarkom na ugotavljanju prekrškov nezadostne varnostne razdalje. Zaznali so 38 kršitev zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji. 37 kršitev so zaznali pri voznikih osebnih vozil, 11 kršitev pa pri voznikih tovornih vozil.

Voznik, ki vozi za drugim vozilom, po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na varnostni razdalji, ki ne sme biti manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v 2 sekundah. To pomeni, da mora biti pri hitrosti 100 km/h med vozili najmanj 54 m razdalje, pri hitrosti 130 km/h pa najmanj 72 metrov, opozarjajo na PU Celje. icon-expand Varnostna razdalja FOTO: Pu Celje V primeru, da se ob vremensko dobrih prometnih razmerah oblikuje počasnejša kolona vozil, se lahko varnostna razdalja tudi zmanjša, vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v 1 sekundi. "V letošnjem letu smo na avtocesti , na območju Policijske uprave Celje, obravnavali 16 prometnih nesreč, katerih vzrok je bila vožnja na prekratki varnostni razdalji, zato policisti svetujemo, da naj vozniki vozijo z ustrezno varnostno razdaljo ter prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cestah," poudarjajo na PU Celje.