Voznik pod vplivom drog med policijskim postopkom potreboval zdravniško pomoč

Gorenjski policisti so včeraj obravnavali več primerov hujših kršitev prometnih predpisov, je sporočil predstavnik PU Kranj Bojan Kos. "Preko dneva so obravnavali avstrijskega voznika, ki je bil pozitiven na prepovedane droge, dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola, in še enega državljana Avstrije, ki je na gorenjski avtocesti brez veljavnega vozniškega dovoljenja na omejitvi 110 km/h vozil s hitrostjo 189 km/h," je zapisal. Še enega voznika pod vplivom alkohola so prometni policisti obravnavali ponoči.

Oba avstrijska voznika so že včeraj obravnavali na pristojnem sodišču. Prehitri voznik je dobil 1700 evrov globe, zadrogiranega pa so kaznovali z globo v višini 1200 evrov ter prepovedjo vožnje v Sloveniji.

Omenjeni je potreboval celo zdravniško pomoč, "ker so pri njem med postopkom nastopili značilni odtegnitveni znaki oziroma "kriza", ki je sledila po zadnjem odmeru mamila", je še razkril Kos.

"V vseh obravnavanih primerih – hitrost, alkohol, droge – gre za resna tveganja in dejavnike, ki pomembno zmanjšujejo posameznikove sposobnosti za varno udeležbo v prometu. Možno alternativo takim voznikom predstavlja javni prevoz in status potnika," je predstavnik policije zaključil z opozorilom.