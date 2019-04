Preluknjala pnevmatiko, preskočila varnostno ograjo na avtocesti in okradla voznika

Policisti Policijskih postaj Ajdovščina in Nova Gorica ter novogoriški kriminalisti so pred kratkim uspešno preiskali kaznivo dejanje roparske tatvine, ki se je v začetku januarja letošnjega leta zgodila na hitri cesti H4 Vrtojba – Razdrto blizu Vipave,v katerem je bil oškodovan 45-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Severne Makedonije.

Eden izmed njiju (49-letni osumljenec) je preskočil varnostno ograjo in iz njegovega vozila na predrzen način odvzel moško usnjeno torbico z vsebino (v njej je oškodovanec imel poleg dokumentov tudi gotovino).

Voznika napadel

Nepridiprava pa so pri omenjenem nezakonitem početju zalotili oz. je na tatvino z glasnim vpitjem opozorila sopotnica v oškodovančevem vozilu. Voznik je sicer nemudoma stekel za 49-letnim storilcem in ga pri prehodu preko varnostne ograje sicer dohitel, vendar ga je 49-letni storilec, da bi ukradeni predmet (moško torbico) obdržal, zoper njega uporabil fizično silo in ga lažje telesno poškodoval (poškodba desnega kolena in več prstov desne roke.)

Storilec je nato vstopil v neznano vozilo (na sopotnikovi strani), nato pa sta se s sostorilcem s kraja odpeljala proti Vrtojbi. Nedolgo zatem sta se storilca vrnila oz. pripeljala na kraj dogodka in med vožnjo iz avtomobila v bližino oškodovanca odvrgla odtujeno torbico z dokumenti ter nadaljevala z vožnjo po hitri cesti proti Razdrtemu. Kasneje so oškodovancu (in sopotnici) zdravniško pomoč nudili reševalci ZD Ajdovščina.



V nadaljevanju preiskave v predkazenskem postopku so policisti in kriminalisti z območja PU Nova Gorica ugotovili, da je omenjenega kaznivega dejanja utemeljeno osumljen 49–letni moški, državljan Kosova, ki prebiva na območju Češke. Pri preiskavi je slovenska policija sodelovala tudi s tujimi varnostnimi organi. Osumljenec je bil v drugi polovici aprila izsleden na območju PU Koper, policisti pa so mu 20. aprila odvzeli prostost.



Prav tako policija ne izključuje možnosti, da je zgoraj navedeni osumljenec podobna kazniva dejanja v preteklem obdobju na podoben način izvršil tudi na območju drugih policijskih uprav v Sloveniji.