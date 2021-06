Prenavljala zbiralnik vode in skoraj umrla

Med barvanjem sten, ki so bile predhodno premazane z zaščitnim premazom, z barvo za ceste, sta namreč 66- in 42-letnik zaradi hlapov izgubila zavest. Na srečo je po lestvi iz zbiralnika vode uspelo splezati 20-letniku, ki jima je pomagal pri delu. Ta je nato o dogajanju obvestil sosede, ki so poklicali nujno pomoč, so v svojem poročilu še zapisali policisti.

Gasilci so nezavestna moška uspeli pravočasno rešiti iz zbiralnika. Ekipa nujne medicinske pomoči z zdravnikom je vsem trem nudila prvo pomoč, nato pa so jih odpeljali v bolnišnico, kjer so ostali na opazovanju.