Bankomate razstreljeval 34-letnik s tremi identitetami in prepovedjo vstopa v schengen

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dean Jurič je predstavil ugotovitve kriminalistične preiskave razstrelitve bankomatov na območju PU Koper. Skupno gre za pet primerov; v treh primerih so storilci razstrelili bankomat s plinom, v dveh primerih pa policija obravnava poskus vloma v bankomat.

Kriminalisti so kmalu posumili, da so omenjeni primeri povezani oziroma, da gre za delovanje istih storilcev, ki so specializirani za izvrševanje tovrstnih kaznivih dejanj. V vseh primerih so bili napadeni bankomati v bližini meje v Italijo, uporabljen je bil plin.